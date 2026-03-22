Roger Machado perde titular do São Paulo para próxima partida do Brasileirão

O técnico Roger Machado perdeu mais um jogador titular para próximo duelo do São Paulo, marcado para após a pausa para a Data Fifa, no dia 1° de abril, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela nona rodada do Brasileirão. Para este duelo, o treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Enzo Díaz, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

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Enzo Díaz foi punido com o cartão amarelo aos 23 minutos do primeiro tempo no clássico contra o Palmeiras, que resultou na derrota tricolor por 1 a 0, no Morumbis. O árbitro Anderson Daronco advertiu o argentino após uma dura falta em Allan.

Neste lance em questão, a falta revoltou o técnico Abel Ferreira e os jogadores do banco do Palmeiras e houve um princípio de confusão, mas o juiz acalmou as partes.

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Para substituir o Enzo Díaz, a tendência é que o técnico Roger Machado escale o experiente Wendell para a posição, assim como aconteceu recentemente, quando o jogador foi baixa contra a Chapecoense em razão de uma tendinopatia no adutor esquerdo. Além dele, o jovem Nicolas, formado nas categorias de base do São Paulo, corre por fora em busca da chance.

Vale lembrar que o treinador já não pode contar com Lucas Moura, que fraturou duas costelas na última semana e ficará fora de combate por até dois meses.

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São Paulo vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão

O Tricolor iniciou o Brasileirão de forma muito positiva e chegou a alcançar seu melhor início de competição da história, com 16 pontos em seis jogos. No então, a sétima e oitava rodada foram negativas e resultaram na perda da liderança da competição.

Os dois jogos em que o Tricolor tropeçou foi diante do Atlético-MG, quando perdeu por 1 a 0, na Arena MRV, no meio da semana, contra o líder Palmeiras, também pelo mesmo placar, no Morumbis, neste sábado (21). O Tricolor agora terá uma semana cheia para dar intensidade aos treinamentos antes de voltar aos gramados.

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