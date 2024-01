O São Paulo vive uma seca de quase cinco anos sem títulos na Copinha. Embora a base tricolor seja conhecida por revelar grandes jogadores, inclusive para Europa, a última vez que a equipe foi campeã foi em 2019. No mais, o Tricolor já ergueu a taça quatro vezes - em 1993, 2000, 2010 e 2019. Inclusive, no último título, o time tinha nomes como Diego Costa, hoje no profissional.