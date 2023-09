Desde 2021, o Tricolor não vivia um jejum sem vitórias assim. Sob o comando de Hernán Crespo, o São Paulo ficou nove jogos sem vencer. Falando em um ranking geral, a marca atual é a oitava pior da história do time. Mais um jogo sem vencer, o clube do Morumbi se iguala ao terceiro lugar dos anos com maiores jejuns.