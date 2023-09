Diante do Leão, o São Paulo criou boas chances de gol. Pressionou o adversário e fez do goleiro adversário, João Ricardo, o melhor em campo. Além das defesas, foram duas bolas na trave (uma com Luan e outra com James Rodríguez) e um pênalti desperdiçado (também por James Rodríguez), Números do site 'Sofascore' apontam que o time de Dorival Júnior finalizou 17 vezes no jogo.