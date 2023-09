Mas o tratamento foi longo. Desde março do ano passado, o jogador enfrenta um processo de transição física. E quando parecia estar recuperado, voltou a ter problemas. Inclusive, no começo deste ano foi emprestado ao Juventude e em questões de meses foi devolvido para o Tricolor. O motivo foi justamente relacionado ao problema. Segundo alegou dirigentes do clube de Caxias do Sul, o jovem zagueiro não tinha condições de jogar por conta de dores que ainda sentia no joelho.