Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (15), São Paulo e Novorizontino se enfrentam pelo segundo jogo da grande final do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva da TNT e do canal do Youtube do Paulistão.

Estatísticas de São Paulo e Novorizontino Sub-20

O São Paulo chega para o jogo de hoje após empatar o primeiro jogo da decisão, contra o Novorizontino, pelo placar de 1 a 1, jogando longe de casa. O Tricolor Paulista tem três empates e duas vitórias nos seus últimos cinco jogos. Na temporada, a equipe ainda tem a Copa do Brasil Sub-20 para disputar, já que se classificou para as semifinais da competição.

Já o Novorizontino só tinha o Paulistão Sub-20 para disputar nessa temporada. Nos últimos cinco confrontos da equipe, foram três vitórias e dois empates. O clube do interior paulista não perde uma partida desde o dia 31 de agosto, quando foi batido pelo Palmeiras, ainda na segunda fase do estadual da categoria, por 3 a 2.

Palpites para o jogo

O confronto pela decisão do mais movimentado estadual do país promete ser bem equilibrado. Mesmo com a fama de "zebra", o Novorizontino desbancou o Palmeiras nas semifinais do Paulistão Sub-20 e não deve ser levado como um azarão na disputa. Ainda assim, o São Paulo é favorito. Jogando em casa, o Tricolor Paulista tem cinco vitórias nos últimos cinco jogos, enquanto o Novorizontino possui quatro vitórias e um empate; confira as estatísticas do jogo de São Paulo e Novorizontino Sub-20 em tempo real.

⚽Escalações prováveis de São Paulo e Novorizontino Sub-20

São Paulo

João Pedro; Igor Felisberto, Kauê Alves, Lucas Loss e Lucas Ferreira; Hugo Leonardo, Felipe Oliveira e Cauã Lucca; Matheus Alves, Ryan Francisco e Paulo Sérgio - Técnico: Allan Barcellos.

Novorizontino

João Scapin; Dantas, Gabriel Correia, Vanderlei e Bruninho; Miguel Contiero, Romário Pelin e Antony; Hector Xoxo, Pedro Balotelli e Adriano Bispo - Técnico: Rafael Stucchi.