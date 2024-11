Elenco do São Paulo passa por bateria de exames no CT da Barra Funda







Copiar Link

Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 13/11/2024 - 20:58 • São Paulo

O elenco do São Paulo retomou nesta quarta-feira (13) as atividades no CT da Barra Funda. Após a vitória contra o Athletico-PR pela 33ª rodada do Brasileirão, atletas ganharam folga e, na reapresentação, passaram por uma série de exames clínicos visando a preparação da temporada 2025.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O elenco foi dividido em duas partes. Parte dos atletas iniciou a preparação com a realização do acompanhamento médico, desde testes físicos até exames cardiológicos e oftalmológicos. A outra parte do grupo fez trabalho em campo com o técnico Luis Zubeldía.

No gramado do CT da Barra Funda, o treinador fez atividades de mobilidade e ativação muscular, um circuito de força e prevenção, além de treino com bola voltado para posse, posicionamento e deslocamento em campo.

Rafael, goleiro do São Paulo, fez trabalho no campo do CT da Barra Funda. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

➡️ São Paulo disputará final do Paulistão sub-20 fora de Cotia; veja estádio

➡️ Como show do Oasis vai impactar calendário do São Paulo no Morumbis

Nesta quinta-feira (14), os grupos invertem as atividades e os atletas de campo passam para a bateria de exames, que também está sendo realizada no centro de treinamento da equipe. As exceções das duas atividades foram Bobadilla, convocado para as Eliminatórias pelo Paraguai, Ferraresi, servindo a Venezuela, Jamal Lewis, que está com a Irlanda do Norte, e William Gomes, chamado na convocação da Seleção Brasileira sub-20. Para esse trio, os exames serão feitos após o fim da Data Fifa.