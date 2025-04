São Paulo busca primeira a vitória no Brasileirão diante do Atlético-MG

Com desfalques, o São Paulo entra em campo neste domingo (06) em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor não poderá contar com o volante Luiz Gustavo, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sentir dores na região torácica. Ele realizou exames de imagem que detectaram um tromboembolismo pulmonar.

Oscar, que jogou no sacrifício na vitória por 1 a 0 contra o Talleres, na Argentina, pela Libertadores, não está à disposição de Luis Zubeldía.

Na última sexta-feira (04), o São Paulo informou que Oscar sentiu dores na coxa esquerda após ser substituído aos 20 minutos do segundo tempo. Segundo o clube, o meia permaneceu em tratamento no REFFIS Plus, passando por novos exames que identificaram a lesão.

A ideia era que Oscar ficasse em campo durante 70 minutos. O jogador já tinha desfalcado o Tricolor no empate sem gols por 0 a 0 conta o Sport, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano pode ser o substituto.

Lucas Moura ainda se recupera de um trauma que sofreu no joelho direito na derrota para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Desde então, tem realizado tratamento individualizado no CT da Barra Funda.

Vale lembrar que Pablo Maia segue se recuperando de uma cirurgia ligamentar no tornozelo direito. O atleta se lesionou na partida contra o São Bernado, pelo estadual, e volta a jogar somente no segundo semestre.

São Paulo x Atlético-MG

O Tricolor chegou em Belo Horizonte na tarde do útlimo sábado (05) para o duelo contra o Atlético-MG pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será neste domingo (06), no Mineirão, às 16h. Na primeira rodada, o São Paulo empatou por 0 a 0 contra o Sport, no Morumbi.