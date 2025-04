Com desfalques, São Paulo finaliza preparação para duelo contra Atlético-MG

O São Paulo encara o Atlético-MG neste domingo (06), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, no Mineirão.

O Tricolor não poderá contrar com o volante Luiz Gustavo. O clube emitiu um comunicado neste sábado (05) explicando que o jogador sentiu dores na região torácica na chegada ao CT da Barra Funda.

Após ser avalido pelo Departamento Médico, ele foi imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Os exames de imagem verificaram a existência de um tromboembolismo pulmonar.

A nota do clube ainda diz que 'o atleta encontra-se internado para observação e tratamento, permancendo no hospital nos próximos dias até uma nova avaliação'.

Elenco do São Paulo viaja para Belo Horizonte para o duelo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão; Enzo Dias no avião (Foto: Rubens Chiri/ SPFC)

São Paulo no Brasileirão:

Na primeira rodada, o São Paulo empatou por 0 a 0 com o Sport, no Morumbi. O Tricolor busca a primeira vitória na competição fora de casa.

Em 33 jogos disputados com o Atlético-MG como mandante pelo Brasileirão, o time mineiro possui uma vantagem mais expressiva no número de vitórias:

Total de jogos: 33

Vitórias do Atlético-MG: 16 (48%)

Vitórias do São Paulo: 6 (18%)

Empates: 11 (33%)

São Paulo na Libertadores:

O São Paulo vem de uma vitória por 1 a 0 diante do São Paulo sobre o Talleres, da Argentina, por 1 a 0, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG), na última quarta-feira (02), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O gol foi marcado pelo volante Alisson.

O Tricolor está no Grupo D ao lado do Talleres (ARG), Alianza Lima (PER) e Libertad (PAR).