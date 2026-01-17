O São Paulo fez o último treinamento visando o confronto contra o Corinthians, pela terceira rodada do Paulistão. A atividade ocorreu no CT da Barra Funda, onde houve uma reunião entre o presidente interino do Tricolor, Harry Massis, com Hernán Crespo, treinador da equipe, e o elenco.

O dirigente assumiu provisoriamente o cargo após a aprovação do afastamento de Júlio Casares, destituído após votação dos conselheiros nesta sexta-feira (16). Harry Massis terá seu futuro discutido entre os sócios em no máximo um mês.

Segundo informações do 'ge.globo', a medida teve como objetivo transmitir segurança aos funcionários que atuam diariamente no CT da Barra Funda, ambiente do qual Harry Massis pouco participava até então.

Harry Massis assumiu o cargo de presidente interino do São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Crise política

A votação no Conselho terminou com 188 votos a favor da destituição de Casares, 45 contra e dois em branco. Há a possibilidade de Julio Casares renunciar à presidência. Nesse caso, Massis assumiria o comando de forma definitiva até o fim do ano, quando estão previstas as próximas eleições do São Paulo.

Nos últimos meses, Casares passou a ser investigado, incluindo uma apuração que envolve a suspeita de depósitos em dinheiro que somariam R$ 1,5 milhão em sua conta corrente entre janeiro de 2023 e maio de 2025.

Harry Massis Júnior, de 80 anos, é empresário e associado ao São Paulo desde 1964. Conselheiro vitalício, já ocupou diferentes cargos no clube ao longo das últimas décadas. Entre 2001 e 2002, foi diretor adjunto de futebol e, entre 1992 e 1993, exerceu a função de diretor adjunto administrativo.

Próximo jogo

Em meio à crise institucional, o São Paulo se prepara para a próxima rodada do Campeonato Paulista. Neste domingo (18), o Tricolor encara o Corinthians, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Ambas as equipes somam três pontos na competição.