Luciano comenta importância da vitória no clássico e responde se já se considera ídolo do São Paulo

Autor dos dois gols da vitória do São Paulo sobre o Corinthians na noite deste sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Luciano foi ovacionado pela torcida durante a partida e, ao final, comentou sobre o resultado importante na competição, já que o Tricolor vinha de uma sequência negativa e estava perto da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Foi muito importante, pois a gente sabia da dificuldade que seria esse jogo. Graças a Deus os três pontos ficaram aqui em casa hoje, respeitamos o adversário desde o começo, mas respeitamos correndo, jogando, brigando pelas bolas... - disse Luciano.

Em relação aos gritos de apoio da torcida tricolor, que chamou por Luciano após os gols e também no decorrer do clássico, além do momento da substituição do jogador, o camisa 10 falou sobre o amor reciproco.

continua após a publicidade

A torcida do São Paulo tem um carinho enorme por mim e eu também os amo. Quando gritam nomes de jogadores, os jogadores precisam entregar, correr, lutar pela camisa que veste. Eu não sou diferente, posso estar bem, mal, mas sempre ali lutando e quando as coisas acontecem, deixo para eles - continuou o atacante.

Luciano é ídolo do São Paulo?

- Não. Acho que ainda preciso conquistar mais coisas para me considerar um ídolo. Isso fica com a torcida... Estou construindo minha história devagarzinho, ainda é cedo para dizer isso, tenho quase 100 gols aqui [no Morumbis são 96 bolas na rede], tenho três títulos, eu cheguei desacreditado, mas isso eu deixo para a torcida.

continua após a publicidade