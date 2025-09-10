São Paulo atualiza quadro de lesionados

O São Paulo informou algumas novidades em quadros de atletas como Arboleda e Marcos Antonio, que estavam no departamento médico. Na terça-feira (9), durante a reapresentação do elenco, a dupla seguiu com a etapa de transição física e participou de todo aquecimento com os companheiros.

continua após a publicidade

Além disso, deram sequência a um complemento com bola. Ainda não é certeza se existe a chance de retornarem contra o Botafogo, no jogo que acontece domingo (14), no estádio do Morumbis.

Luiz Gustavo, que se recupera de um quadro de tromboembolismo pulmonar, também teve seu quadro médico informado pelo clube. O jogador, ainda sem prazo de retorno em definitivo, ainda está fazendo trabalhos com bola, mas sem impacto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Os outros jogadores que estão no departamento médico seguem no mesmo estágio. Nomes como Calleri, Ryan Francisco e André Silva, por exemplo, estão cumprindo seus cronogramas no Reffis Plus. Não tiveram atualizações quanto a Oscar e Lucas Moura.

Arboleda teve novidades em reapresentação (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja quem são os lesionados do São Paulo e suas situações

O time lida com uma extensa lista de jogadores no departamento médico, cada um em estágios diferentes de recuperação. Enquanto nomes como Oscar e Luiz Gustavo seguem sem previsão de retorno, Arboleda aparece como o caso mais adiantado e com maiores chances de voltar aos gramados em breve.

continua após a publicidade

Os jogadores que foram para Data Fifa lesionados são: Alisson (treina com elenco e faz complementos), André Silva (no Reffis Plus), Arboleda (com elenco e preparação física), Calleri (corridas e fisioterapia), Lucas (no Reffis Plus), Luiz Gustavo (com elenco, sem impacto), Marcos Antônio (corridas e fisioterapia), Oscar (corridas e fisioterapia), Ryan Francisco (no Reffis Plus).

Veja a programação do São Paulo para a próxima semana

Quarta-feira (10)

10 horas

Treino

SuperCT

Quinta-feira (11)

10 horas

Treino

SuperCT

Sexta-feira (12)

10 horas

Treino

SuperCT

Sábado (13)

17 horas

Treino

SuperCT

Domingo (14)

17h30

São Paulo x Botafogo