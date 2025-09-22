São Paulo atualiza boletim médico de joia de Cotia

O São Paulo teve uma boa notícia quanto a recuperação de Hugo, volante revelado em Cotia. De acordo com informações divulgadas pelo Tricolor, foi liberado pelo departamento médico para iniciar a transição com a preparação física após cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Hugo foi um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, na campanha campeã do São Paulo. Visto como promessa, o capitão daquele elenco foi titular em todos os jogos, mas se lesionou na final. A cirurgia ocorreu em 19 de fevereiro e, desde então, o atleta cumpriu o tratamento. Agora, iniciou o processo de transição.

Hugo era visto como promessa (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Treino do São Paulo

O São Paulo voltou a treinar após o clássico contra o Santos, disputado na Vila Belmiro, e se apresentou às 10h (de Brasília).

Os jogadores com mais minutos em campo cumpriram um cronograma regenerativo, com circuito de mobilidade, força e pliometria. Essa etapa ocorreu na parte interna do SuperCT.

Os demais foram ao gramado e, sob chuva forte, iniciaram o dia com exercícios físicos. Na sequência, Hernán Crespo e seus auxiliares conduziram trabalho de fundamentos, cruzamentos e finalizações, seguido de jogo em espaço reduzido.

Oscar participou de todo o treinamento com os companheiros e ainda fez complemento físico. O jogador está recuperado de fraturas em três vértebras lombares e, desde sexta-feira (19), trabalha sem restrições.

Lucas Moura também evoluiu. O jogador trabalhou com a preparação física e deu sequência à recuperação após artroscopia.