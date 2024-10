São Paulo assina novo contrato com Alisson até 2027

Alisson renovou com o Tricolor







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 18:45 • São Paulo (SP)

O São Paulo anunciou a renovação do contrato de Alisson. Na última sexta-feira (18), o meia foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) com um novo vínculo junto ao Tricolor até 2027, anteriormente o prazo do acordo era até 2026.

Recuperado de má fase, Lucas busca fazer a diferença no São Paulo para cumprir objetivo

Se recuperando de uma lesão no tornozelo, o meia vive a expectativa de retornar aos gramados ainda neste ano. Neste mês, Alisson realizou alguns trabalhos no gramado, como parte de sua transição física.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O último jogo do meia com a camisa do Tricolor foi em julho, contra o Grêmio, no Morumbis. Desde então, o São Paulo disputou 13 partidas pelo Brasileirão, sendo seis vitórias, um empate e cinco derrotas. Neste período, o clube foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, pelo Atlético Mineiro, e nas semifinais da Libertadores, contra o Botafogo.

História

Alisson foi contratado pelo São Paulo em 2021. O jogador possui 130 jogos com a camisa do Tricolor. O atleta conquistou dois troféus pelo clube paulista, a Copa do Brasil, em 2023, e a Supercopa do Brasil, no começo deste ano.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O meia se reinventou no Tricolor. Antes visto como um jogador mais ofensivo, Alisson se firmou mais como um segundo volante, que ajuda a dar qualidade na saída de jogo do São Paulo. Apesar da nova função, já marcou sete gols.

Próximo jogo

O São Paulo não deve ter o meia na próxima partida pelo Brasileirão. O Tricolor enfrenta o Criciúma no sábado (26), às 21h, no estádio Heriberto Hülse. O clube paulista ocupa a quinta posição na classificação.