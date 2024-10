Como competição interna virou trunfo do São Paulo pelo G4 do Brasileirão

Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 18/10/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

O São Paulo vive um momento decisivo no Campeonato Brasileiro. Depois das eliminações traumáticas na Libertadores e na Copa do Brasil, o Tricolor voltou suas atenções para o único objetivo que resta: a classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Para isso, o trunfo de Luis Zubeldía é aumentar a competição interna entre o elenco para ter um desempenho ainda melhor nos jogos que faltam.

➡️ Gol no Vasco coloca Luciano entre os maiores artilheiros do São Paulo

A vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na última quarta-feira, 16, fez o São Paulo chegar aos 50 pontos, mantendo a equipe na 5ª posição, à frente do Internacional, que tem 46 pontos, além de se aproximar do Flamengo, 4º colocado com 51 pontos. Flamengo e Inter, porém, têm dois jogos a menos que o São Paulo na disputa pela vaga no G4.

Na vitória sobre os cariocas, Zubeldía promoveu algumas mudanças no São Paulo em relação ao time que estava jogando. As principais delas foram pelo lado direito da equipe. Rafinha deu lugar a Igor Vinicius na lateral direita, enquanto Erick assumiu a vaga de Wellington Rato, no corredor ofensivo direito.

No meio de campo, Bobadilla, que voltou da Data Fifa após defender a seleção do Paraguai, deu lugar para Marcos Antônio.

Na zaga, Alan Franco e Arboleda foram substituídos por Ruan e Sabino. Mas a dupla de estrangeiros só não jogou por estar suspensa e tem lugar garantido no time titular.

O técnico do Tricolor destacou a importância de oferecer oportunidades a atletas que se destacam nos treinos, promovendo uma competitividade saudável dentro do elenco.

– O que aconteceu nas últimas semanas é que aumenta uma competição interna porque há mais treinamentos. Quando jogamos a cada quatro dias é difícil avaliar o crescimento dos jogadores, trocamos sem tantos fundamentos. Com treinamento, é mais importante a competição interna e vamos trocar. Está claro que falta muito, mas temos que seguir trabalhando e competindo internamente para depois ganhar jogos – afirmou depois da vitória sobre o Vasco.

Zubeldía afirmou que não há um motivo específico para as mudanças na equipe, mas sentia que os jogadores que estavam em campo na quarta diante do Vasco mereciam uma chance. Com a intensidade dos treinamentos, o nível da equipe tem se elevado, permitindo que os atletas se mostrem aptos a ocupar posições no time titular.

– Fiz um amistoso [contra o São Bernardo, semana passada], e isso me permitiu ver os jogadores. Nesse jogo, jogaram Nestor, Galoppo, Erick, William como centroavante. Não aconteceu nada com Calleri, mas se acontecesse precisava ter um jogador para o lugar dele porque o André [Silva] estava suspenso. Ter mais tempo permite que eles compitam e fazem vê-los. Erick ganhou a posição hoje [quarta] pelo que jogou no amistoso. Há muitos motivos pelos quais tivemos um bom rendimento hoje – analisou o comandante tricolor.

O São Paulo volta a campo no próximo dia 26, diante do Criciúma, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Heriberto Hulse.