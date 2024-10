Recuperado de má fase, Lucas busca fazer a diferença no São Paulo para cumprir objetivo

(Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 21/10/2024 - 14:45 • São Paulo (SP)

O São Paulo ainda tem um objetivo nesta reta final de temporada: no mínimo terminar o Brasileirão no G4 para garantir vaga direta para a próxima edição da Libertadores. Isso porque o título da competição é algo que está mais distante, mas uma melhor colocação na tabela é uma missão viável. E Lucas Moura está pronto para ajudar o time.

O meia-atacante parece ter superado um momento de má fase que passou durante as eliminações do Tricolor na Libertadores e Copa do Brasil, torneios de mata-mata em que o time acabou eliminado. Agora que recuperou o bom futebol, o camisa 7 pode ser peça fundamental para o time de Luis Zubeldía terminar a temporada com dignidade.

Na última rodada do Brasileirão, Lucas Moura marcou dois dos três gols da vitória por 3 a 0 sobre o Vasco. Ao todo, o camisa 7 soma 12 gols e oito assistências em 40 jogos disputados na temporada, podendo, inclusive, fazer seu melhor ano goleador desde 2019, quando jogava pelo Tottenham, da Inglaterra. Naquele ano, o jogador marcou 15 vezes, número que pode facilmente ser batido até o final do Brasileirão.

Pela 31ª rodada da competição, o São Paulo enfrentará o Criciúma no próximo sábado (26), às 22h, no Heriberto Hülse. O Tricolor ocupa, atualmente, a quinta posição, com 50 pontos, um a menos que o Flamengo, que está no G4.