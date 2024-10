São Paulo inicia sequência que o colocou no G4 no primeiro turno

Foto: Anderson Romao/AGIF







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 21/10/2024 - 05:15 • São Paulo (SP)

O São Paulo inicia a semana de olho na partida contra o Criciúma, no próximo sábado, 26, às 21h (de Brasília) no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada do Brasileiro, mas também com a expectativa de repetir o desempenho do 1º turno contra os adversários dos próximos quatro jogos.

➡️ Como competição interna virou trunfo do São Paulo pelo G4 do Brasileirão

Depois do Criciúma, o Tricolor viaja até Salvador para enfrentar o Bahia, para depois receber o Athletico-PR e fechar a sequência contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

No 1º turno, o São Paulo conseguiu quatro vitórias e saltou para o G4 ao fim da rodada 27.

Agora em 5º lugar, o São Paulo está com 50 pontos, quatro a mais do que o Bahia, 7º colocado e primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores de 2025.

O Tricolor tem um ponto a mais que o Internacional, que tem 49 pontos, além de se aproximar do Flamengo, 4º colocado com 51 pontos. Flamengo e Inter, porém, têm um jogo a menos cada um em relação ao São Paulo na disputa pela vaga no G4.

Os paulistas também foram beneficiados pela classificação do Flamengo à final da Copa do Brasil. Se o rubro-negro for campeão da competição e ficar à frente do São Paulo na tabela, uma nova vaga para a Libertadores do ano que vem seria aberta: o G4 viraria G5.

Para aumentar o desempenho do time, o técnico Luis Zubeldía adotou mais folgas ao elenco, em especial depois das eliminações na Copa do Brasil e eliminadas. O time só volta aos treinamentos nesta terça-feira, 21.