São Paulo tem desempenho positivo no MorumBis na temporada 2024.







Copiar Link

Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 08/11/2024 - 08:15 • São Paulo

De volta ao MorumBis neste sábado (9), em duelo contra o Athletico-PR, o São Paulo entra nas rodadas finais do Brasileirão com a boa notícia que terá seu estádio à disposição para disputar os últimos três jogos da temporada ao lado de sua torcida. Após servir de palco para a passagem da turnê de Bruno Mars pela capital paulista, o estádio voltará a ser ocupado pelos tricolores.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Para o duelo deste fim de semana, mais de 20 mil ingressos já haviam sindo comercializados até a noite de quinta-feira (7). A expectativa é de casa cheia para ver o São Paulo manter o bom aproveitamento na temporada 2024.

O último jogo realizado no MorumBis foi entre o Tricolor e o Botafogo, pela Libertadores, que terminou em empate no tempo normal e a vaga nas semifinais foram definidas nas penalidades. Somando o resultado no tempo normal daquele jogo, o São Paulo tem 65,1% de aproveitamento no estádio.

Último jogo do São Paulo no MorumBis foi diante do Botafogo, pela Libertadores. Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Nilton Fukuda / São Paulo FC.

São 29 jogos da equipe neste ano no local e 17 vitórias conquistadas, além de 7 empates e 5 derrotas. No total, balançou as redes 42 vezes e sofreu 20 gols.

➡️ São Paulo reencontra o MorumBis após 45 dias e dá início à 'missão G4'

Vale ressaltar que, nesta conta, não entram os jogos contra Corinthians e Vasco, que foram disputados com o São Paulo como mandante, mas aconteceram fora da capital paulista. A vitória por 3 x 1 contra o Timão foi em Brasília, no Mané Garrincha, e o triunfo de 3 x 0 em cima do Cruzmaltino foi no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, casa do Guarani.

Até o fim do ano, além do Athletico-PR, os outros adversários do São Paulo no MorumBis são Atlético-MG, na rodada 35, e Juventude na penúltima rodada do Brasileirão.

Os jogos do São Paulo em casa no Brasileirão