Torcida do São Paulo faz festa no estádio MorumBis







Copiar Link

Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 08/11/2024 - 06:00 • São Paulo

Após 45 dias distante do MorumBis, o São Paulo está de volta ao estádio para disputar uma partida na temporada 2024. O Tricolor recebe o Athletico-PR pela 33ª rodada do Brasileirão e dá início à reta final da competição com a missão de alcançar o G4 e uma vaga direta na próxima Libertadores. Agora com a sensação de estar em casa, de fato.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O último duelo no MorumBis aconteceu na eliminação para o Botafogo na Libertadores no dia 25 de setembro. Desde então, o local foi palco dos shows do cantor Bruno Mars em sua passagem pela capital paulista, o que obrigou o Tricolor a jogar "fora de casa" pela Série A.

Nesse período, o São Paulo foi mandante em dois jogos, contra Corinthians e Vasco, ambos pela Série A. No clássico, a equipe escolheu jogar em Brasília, no Mané Garrincha, e venceu o rival no clássico por 3 x 1. Contra o cruzmaltino, a partida foi realizada no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, casa do Guarani. No duelo, venceu o alvinegro carioca por 3 x 0.

Torcida do São Paulo faz festa no estádio MorumBis. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Para além dos jogos como mandante, atuou três vezes como visitante. Perdeu para o Cuiabá por 2 x 0, empatou com o Criciúma em 1 x 1 e aplicou 3 x 0 no Bahia em Salvador, em jogo que aconteceu na última semana.

O clube divulgou que, até a noite de quinta-feira, mais de 20 mil ingressos já tinham sido vendidos. Há a expectativa que as vendas crescem nesta sexta, véspera do confronto. Também nesta sexta, às 10h, acontece o último treino do elenco comandado por Luis Zubeldía antes da partida.

➡️ Qual o aproveitamento do São Paulo em casa? Veja os números no MorumBis

No CT da Barra Funda, o técnico argentino promoveu duas sessões de treinamento após a vitória contra o Bahia. Na atividade, Zubeldía contou com as participações de Patricky Lanza e Michel Araújo, atletas que tiveram lesões graves nesta temporada.

No caso de Patricky, a expectativa por seu retorno é grande por conta dos problemas na lateral-esquerda do time, que não se firmou com as lesões do próprio Patricky e de Welington. Jamal Lewis não se firmou e viu outros nomes serem improvisados na posição durante os jogos, como Liziero e Sabino.

➡️ São Paulo inicia maratona contra adversários de Z4; veja calendário

Apesar da presença do lateral, ainda não há confirmação se ele estará entre os relacionados para a partida. Já Michel Araújo segue fazendo trabalho em campo e ainda não será relacionado para a partida deste sábado.

Para o confronto contra o Athletico-PR, o São Paulo tem Ferraresi, Galoppo e William Gomes pendurados. A bola rola às 21h e os ingressos seguem à venda nos canais divulgados pelo clube.