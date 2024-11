Elenco do São Paulo comemora vitória contra o Vasco no Brinco de Ouro, em Campinas.







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 08/11/2024 - 07:15 • São Paulo

A busca do São Paulo por vaga no G4 do Brasileirão passa, necessariamente, por um bom aproveitamento da equipe nas rodadas restantes da competição. E apesar de ter que torcer por tropeços de times como Flamengo e Internacional, que estão à frente na tabela, a torcida tricolor pode visualizar um caminho menos complicado nos rivais da equipe nesta reta final.

Em casa, o São Paulo recebe o Athletico-PR neste sábado (9), time que vive péssima fase no campeonato e, apesar do suspiro de recuperação contra o Cruzeiro na rodada retrasada, voltou a perder em casa. Sofreu um 2 x 1 do Vitória, rival direta na briga contra a queda. A expectativa é de favoritismo para o São Paulo.

Dado o pontapé positivo, o Tricolor ainda tem mais dois adversários que brigam na parte de baixo. Na rodada seguinte, a equipe viaja até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino. Apesar do clima de "clássico paulista", o Bragantino não vem bem na competição e tem só a 11ª campanha como mandante. Por outro lado, o São Paulo é o 4º melhor visitante.

O outro time que luta desesperadamente para não cair é o Juventude. Os gaúchos são donos da pior defesa da competição com 51 gols sofridos até a 32ª rodada e ocupa a atual 18ª colocação. Essa partida é apenas na 37ª rodada, o que obriga o São Paulo a abrir o olho para outros times antes do Juventude.

São eles Atlético-MG e Grêmio, nesta sequência. Porém, a dupla ocupa o meio de tabela e não tem mais grandes pretensões na competição. O Galo, aliás, vai até a capital paulista para duelar contra o São Paulo às vésperas da final da Libertadores. Há uma probabilidade do técnico Milito mesclar o elenco para focar na copa continental. É mais uma janela que precisa ser aproveitada pelo elenco de Zubeldía.

O último adversário é o Botafogo. Esse, de fato, um rival difícil. Caso o campeonato não esteja resolvido, o confronto no Rio de Janeiro pode ser decisivo para o título do Brasileirão e para o próprio São Paulo na briga de G4. Expectativa de grande jogo no Nilton Santos.

Nesta temporada, o Tricolor já faz uma campanha de pontos corridos melhor que em 2023, quando terminou em 11º com 53 pontos. Agora, já somou 54.