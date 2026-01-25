São Paulo pode ser rebaixado no Paulista? Entenda cenários

O São Paulo vive uma situação delicada no Campeonato Paulista. A apenas uma posição da zona de rebaixamento, o Tricolor tem apenas três partidas restantes para encerrar a primeira fase, entre elas um clássico contra o Santos.

No momento, pensar em classificação é um cenário distante. Com quatro pontos, o São Paulo aparece cinco posições abaixo do oitavo colocado, o rival Corinthians. Para avançar, a equipe precisaria de uma sequência de resultados positivos e ainda depender de uma combinação de outros placares.

Na última coletiva de imprensa, após a derrota para o Palmeiras, Hernán Crespo reconheceu que o risco de rebaixamento é real, mas demonstrou confiança no foco do elenco.

- Estamos preocupados, sim, mas teremos três jogos nos quais pode acontecer de tudo, e todos podem ser prejudicados. Precisamos pensar jogo a jogo. Ninguém gosta de perder. Contra a Portuguesa foi preocupante, hoje não. A derrota machuca, claro, ninguém quer perder. Calendário é calendário, mas, pelo momento do clube e da equipe, estou confiante. Acredito que as coisas vão melhorar, reforços chegarão, teremos os meninos após a Copinha - disse Crespo.

O Noroeste, que abre a zona de rebaixamento, soma a mesma pontuação do São Paulo, mas ainda não venceu na competição. O Tricolor precisa aumentar o número de vitórias e focar em somar pontos nas rodadas finais. Além do Estadual, o clube também dividirá atenções com o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28, diante do Flamengo. Primavera e Ponte Preta, última colocada, ainda enfrentam a equipe, o que pode aliviar a situação em caso de resultados positivos sob o comando de Hernán Crespo.

