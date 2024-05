São Paulo antecipa liberação de James para Copa América; saiba destino preferido do meia

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 14:28 • São Paulo (SP)

A passagem de James Rodríguez pelo São Paulo pode estar cada vez mais próxima do fim. O meia não participou do treino do Tricolor no domingo (26) e foi liberado antecipadamente visando a Copa América. O jogador quis visitar seus familiares antes da preparação para a competição.

James Rodríguez irá se apresentar em Barranquilla, na segunda-feira (27), junto com o restante do elenco da Colômbia. O último jogo do meia-atacante pelo São Paulo foi no dia 29 de abril, quando saiu do banco de reservas e atuou por cinco minutos no empate sem gols com o Palmeiras, pelo Brasileirão.

Mesmo sob contrato com o São Paulo até junho de 2025, James Rodríguez pode deixar o clube logo após a Copa América. O presidente Júlio Casares admitiu que caso chegue uma proposta boa ao clube pelo camisa 55, a diretoria tricolor não irá dificultar a saída do atleta. O sonho do meio-campista é voltar a jogar o Campeonato Espanhol, onde atuou pelo Real Madrid.

No início desta temporada, James Rodríguez conviveu com imbróglio junto ao São Paulo, teve permanência incerta e, por essa razão, já perdeu algumas partidas. Além disso, enfrentou problemas físicos e não convenceu os dois técnicos que trabalharam no Tricolor, Thiago Carpini e Luís Zubeldía.

James em ação pelo Tricolor (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Tricolor teve problemas em honrar alguns pagamentos ao colombiano. No início do ano, o clube tinha pendências financeiras com o atleta, entre salários e direitos de imagens. Estes problemas seriam alguns dos motivos pelos quais James cogitou deixar o São Paulo nos primeiros meses de 2024.

