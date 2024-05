No Morumbis, a torcida do São Paulo liderou a média de público do Campeonato Paulista(Foto: Nilton Fukuda / saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 14:21 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 24/05/2024 - 15:46

Nesta quinta-feira (23) o São Paulo enfrentou o Águia de Marabá no Morumbis, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar da boa atuação coletiva do time paulista que ganhou a partida, somando 5 gols no agregado, dois fatores chamaram a atenção dos jornalistas da TNT Sports, o show da torcida e a atuação de Lucas Moura.

- O São Paulo tem hoje a torcida mais fiel do Brasil - disse Ricardo Martins durante o programa De Placa.

- É importante dizer que embora tenha melhorado o acesso ao Morumbis, sobretudo a noite, ainda assim é muita coisa o que tem feito a torcida do São Paulo a anos - complementou o jornalista palmeirense Mauro Beting.

Taynah Espinoza, Ricardo Martins, Giovanna Kill e Mauro Betting participaram desta edição do programa (Foto: Reprodução/Youtube)

Ricardinho também apontou Lucas Moura e o novo técnico Zubeldia como atrativos para a torcida do tricolor paulista se fazer presente no Morumbis.

Ainda sobre Lucas, a jornalista Giovana Kill rasgou elogios ao atleta

-O Lucas gera um impacto muito grande no jogo. Eu sigo dizendo que, pra mim, ele é pelo menos 30% do São Paulo, e olha que o time melhorou muito com o Zubeldia. Mas quando o Lucas entra em campo, o São Paulo é outro. Consegue criar muito mais, se movimentar muito mais, tem muita qualidade no passe, na finalização, o Lucas é um cara realmente acima da média.

Lucas marcou o primeiro gol do São Paulo na vitória contra o Águia por 2x0 no Morumbis (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Após dez partidas afastado por lesão, Lucas retornou ao time do São Paulo na quinta-fera (16), contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores e jogou 66 minutos na última partida. O jogador que marcou o primeiro gol do jogo, de pênalti, tem enfrentado dificuldades com lesões. Dos 26 jogos disputados pelo São Paulo em 2024, Lucas foi titular em sete, e entrou em campo somente em nove.

