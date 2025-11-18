São Paulo adia votação de novo patrocínio; entenda

O São Paulo adiou a votação para a implantação de um novo patrocínio nas mangas das camisas. O Tricolor iria decidir sobre o assunto no começo desta semana, em reunião do Conselho Deliberativo. A informação foi antecipada pelo jornalista Gabriel Sá.

A apresentação seria voltada para a votação do contrato com a Magnum Bank, banco digital. O acordo seria válido até 2031, mas por parte do próprio presidente Julio Casares, a ideia seria passar a proposta por uma análise mais aprofundada partindo do jurídico do Tricolor Paulista. Isso porque este setor que analisar mudanças nas regulamentações do Banco Central para instituições financeiras.

Além disso, o time quer ter certeza sobre detalhes - tanto da parte contratual quanto do próprio banco digital em si. O CEO do banco, Roberto Graziano, já foi assunto em alguns assuntos relacionados ao futebol.

Empresário ligado ao São Bernardo, chegou a ser mencionado em um relatório da Polícia Civíl de São Paulo que investigava o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, com uma possível associação a candidatura do dirigente na época.

Se a parceria for aprovada, podem ser rendidos cerca de R$ 3,6 milhões anuais para o São Paulo, até o final do vínculo. Inclusive, pode existir participações em cima de receitas bancárias.

Jurídico quer analisar a situação com mais calma (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Quem são os patrocinadores do São Paulo?

Recentemente, o clube renovou seu contrato com a Elgin. Além da marca de refrigeração e da New Balance, o São Paulo estampa mais algumas marcas em seu uniforme. O maior dos contratos é com a casa de apostas Superbet, que ocupa o espaço master na camisa. Além disso, também conta com o Cartão de Todos, Ademicon, ABC da Construção e Konami. Recentemente, o Tricolor rompeu o contrato com a Blue Saúde, que tinha vínculo até dezembro deste ano.