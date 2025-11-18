São Paulo avalia uso de Cotia para preencher carências no fim de 2025

Hernán Crespo lida com um quebra-cabeça para os próximos cinco jogos da temporada. O São Paulo tem doze jogadores no departamento médico e uma meta que se mostra difícil de ser alcançada. O Tricolor ocupa a nona colocação da tabela, com 45 pontos. O objetivo é chegar ao G7, de olho em uma vaga na Copa Libertadores de 2026. O próximo desafio é uma grande pedreira: clássico contra o Corinthians, no dia 20 de novembro. Para suprir algumas lacunas, Cotia pode surgir como caminho.

No treino desta segunda-feira (16), quatro jogadores de Cotia subiram logo após a final do Paulista Sub-20, disputada no fim de semana, e trabalharam com o elenco principal. Foram eles o lateral-esquerdo Nicolas, o meia Pedro Ferreira e os atacantes Lucca e Paulinho. O São Paulo foi derrotado pelo Santos nos pênaltis.

Durante a transmissão da final, no domingo (16), Lucca chamou atenção em entrevista na qual "pediu passagem" para Hernán Crespo e ressaltou que desejava que o argentino estivesse o assistindo.

– Espero que ele (Hernán Crespo) esteja vendo e ficando feliz, pois ele me cobra sempre fazer gols e me dá dicas – disse, em entrevista à TNT Sports.

Nícolas surge como opção para a lateral-esquerda (Foto: Divulgação/ Instagram)

No lado esquerdo, Nicolas Bosshardt surge como terceira alternativa para a lateral. Wendell e Enzo Díaz estão fora até o final do ano, restando apenas Patryck Lanza como opção - também revelado em Cotia.

Relacionado para três partidas no profissional, o jogador tem agradado a Hernán Crespo, que o enxerga como aposta para ganhar espaço de forma mais consistente a partir do ano que vem. Por isso, a utilização do jovem também não está descartada. Dentro desse cenário, é possível que ele passe a aparecer no banco de reservas nas próximas partidas.