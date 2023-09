De acordo com as palavras do jogador, o Tricolor sabe da força que a equipe tem no estádio do Morumbi, mas quer equilibrar o desempenho fora de casa também - tendo em vista que o primeiro jogo da final do campeonato, que seria inédito para o São Paulo, acontecerá no Maracanã. Recentemente, o São Paulo tem enfrentado um problema complicado no que diz respeito aos duelos fora de casa. São seis jogos fora do Morumbi sem vitórias.