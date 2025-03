Saiba quais são os possíveis adversários do São Paulo na Copa Libertadores

Nesta segunda-feira (17), o São Paulo conhece quem serão os seus adversários na fase de grupos da Copa Libertadores. O time é cabeça de chave e está no pote 1.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Pela regra, o Tricolor enfrentará um adversário de cada um dos potes 2, 3 e 4. Times do mesmo país não podem se enfrentar, a menos que um deles tenha vindo da fase pré-eliminatória, como é o caso do Bahia. Dessa forma, há a possibilidade de um reencontro entre o São Paulo e Rogério Ceni ainda na fase de grupos.

Ao todo, a fase de grupos da Copa Libertadores contará com 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro times.

Os dois melhores avançam para as oitavas de final. A diretoria do Tricolor deve estar presente no sorteio, que acontece às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

continua após a publicidade

➡️São Paulo fará avaliação de jogadores e ajusta planejamento para Brasileirão

São Paulo aguarda adversários para fase de grupos da Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja quem pode ser adversário do São Paulo na fase de grupos da Libertadores

Pote 2

Olimpia-PAR

LDU-EQU

Internacional

Libertad-PAR

Independiente del Valle-EQU

Colo-Colo-CHI

Estudiantes-ARG

Bolivar-BOL

Pote 3

Atlético Nacional-COL

Vélez Sarsfield-ARG

Sporting Cristal-PER

Universitario-PER

Talleres-ARG

Deportivo Táchira-VEN

Universidad de Chile-CHI

Pote 4

Carabobo-VEN

Atlético Bucaramanga-COL

Central Córdoba-ARG

San Antonio-BOL

Alianza Lima-PER

Cerro Porteño-PAR

Barcelona-EQU

Bahia-BRA

Metas do São Paulo na Libertadores

O São Paulo tem como meta esportiva chegar até as quartas de final da Copa Libertadores. Inclusive, isso também afeta o orçamento do clube, que conta com a premiação.