Sabino abre o jogo sobre vitória do São Paulo contra o Fortaleza: ‘Trabalho devolve’

Sabino foi titular na defesa do São Paulo na vitória por 2 a 0 contra o Fortaleza nesta quinta-feira (2). O jogo foi válido pela 26ª rodada do Brasileiro e o resultado foi responsável por encerrar um jejum de quatro partidas sem vitórias por parte do Tricolor.

continua após a publicidade

O time vive uma fase complicada no setor defensivo. Nesta partida, Arboleda estava suspenso. Além dele, todas as outras opções de zagueiro lesionadas, como Tolói, Ferraresi e Alan Franco. Desta forma, somente Sabino estava disponível, improvisado em uma linha de três com Negrucci e Luiz Gustavo, dois volantes de origem.

Após a partida, Sabino falou sobre o momento. O atleta agradeceu ao elenco e ao staff do São Paulo, e de acordo com as suas palavras, o trabalho devolve.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Vitória muito importante, o contexto do jogo explica muito bem. Nossa luta, nossa garra, jogar com um a menos é muito difícil. Jogar aqui é difícil, calor, o campo não é dos melhores. O São Paulo é assim desde a chegada do Crespo, um São Paulo que luta, se entrega, e hoje foi a demonstração disso - disse.

- Muito feliz, desde quando cheguei queria ter sequência. Tive uma sequência não do jeito que queria, com o Arboleda fora. Mas futebol é isso. As oportunidades que foram me dadas são fruto de um trabalho. O estafe, os companheiros ajudam muito. O trabalho devolve. Isso é a devolução do que entrego desde o ano passado - completou.

continua após a publicidade

➡️Com Rigoni expulso, São Paulo encerra jejum e vence o Fortaleza pelo Brasileirão

(Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Como foi o jogo?

O São Paulo venceu o Fortaleza por 2 a 0, nesta quinta-feira (2), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na Arena Castelão.

O Tricolor Paulista não vencia o Leão do Pici desde 2020 e encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória. Gonzalo Tapia e Luciano marcaram, enquanto Rigoni foi expulso ainda no primeiro tempo e será desfalque contra o Palmeiras, no próximo jogo da equipe de Crespo.

O São Paulo volta a campo no domingo (5), em casa, contra o Palmeiras. O Fortaleza joga no mesmo dia, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi.