Rui Costa confirma seu futuro no São Paulo e fala sobre crise no departamento médico

Rui Costa, diretor executivo do São Paulo, concedeu uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (19) e tratou alguns assuntos importantes - entre eles, seu futuro no clube e a crise que o Tricolor enfrenta no Departamento Médico.

continua após a publicidade

➡️ Lucas Moura passa por procedimento e desfalca o São Paulo até o fim da temporada

Recentemente, Rui Costa chegou a ser cogitado no Grêmio, clube no qual o dirigente teve passagem no passado, mas detalhou que escolheu permanecer no Tricolor, pensando em um projeto futuro.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

- Esse contato existiu, e os detalhes dessa conversa são do conhecimento dos dirigentes. Tenho uma relação histórica com o clube, mas estou no São Paulo há cinco anos, em um ambiente de acolhimento que gera longevidade. Tenho muito carinho e respeito por este clube, e isso naturalmente pesa na minha permanência - destacou Rui Costa.

continua após a publicidade

Departamento Médico

O DM do São Paulo tem sido um dos assuntos mais comentados na temporada. No momento, são doze jogadores lesionados. Destas, nomes como Lucas Moura, nem deve retornar mais para encerrar o ano. Rui Costa analisou e esclareceu sobre o que está acontecendo.

- Evidentemente, desfalques devem ser evitados, porque acrescentam uma dificuldade contundente em uma reta final de campeonato com um objetivo muito claro. Precisamos distinguir a origem desses desfalques. Muitos não foram inerentes às áreas de fisioterapia, medicina ou prevenção. Cito os três atacantes que perdemos: Calleri, ídolo; André. Nenhum clube passa impune quando perde jogadores desse nível. Todos tiveram lesões de ligamento - disse o diretor.

continua após a publicidade

- Ter doze desfalques é preocupante, mas também enfrentamos situações de saúde. O Luiz foi um desfalque muito importante e teve um problema de saúde que não tem relação com o departamento médico esportivo. Lucas e Marcos Antônio vivem o momento de precisar parar em função da condição física - completou.

Para Rui Costa, muito precisa se falar sobre o que, de fato, estaria por trás de caso a caso, mas que isso é analisado pelo clube.

- Os desfalques preocupam, mas é necessário ter clareza sobre a origem deles. As equipes estão cada vez mais focadas na prevenção. Em comparação ao que encontramos em 2021 e ao momento atual, esta diretoria investiu muito e nos deu diversas ferramentas para transformar o clube em referência na prevenção de lesões e na saúde do atleta. Tivemos jogadores da Premier League que vieram se recuperar aqui. Os investimentos são constantes, contamos com uma coordenação de performance que não existia, e isso precisa ser considerado pelo departamento de futebol - finalizou.