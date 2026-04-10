Escalação: São Paulo fecha preparação para pegar o Vitória com quatro desfalques importantes

O São Paulo finalizou na manhã desta sexta-feira (10) a preparação para enfrentar o Vitória, em partida marcada para este sábado (11), às 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, em Salvador.

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➡️Volante do São Paulo, Pablo Maia passa por cirurgia para corrigir fraturas

Para esta partida em que o Tricolor, vice-líder com 20 pontos, tenta diminuir a diferença para o líder Palmeiras, que tem 25, o técnico Roger Machado não contará com quatro nomes de peso: Calleri, Luciano, Sabino e Bobadilla.

O atacante Luciano realizou parte dos trabalhos no campo, mas seguirá na capital paulista devido à sobrecarga em sua panturrilha direita, enquanto o companheiro de ataque argentino cumpriu protocolo de concussão após choque de cabeça na partida contra o Cruzeiro, foi liberado para trabalho físico no gramado, mas segue como baixa.

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O zagueiro Sabino, com sobrecarga na panturrilha direita, e o volante Bobadilla, que levou três pontos no pé direito devido a entrada sofrida na partida contra o Boston River-URU, pela Sul-Americana, realizaram atividades individualizadas na parte interna e não viajarão com a delegação tricolor.

O volante Pablo Maia, que passou por cirurgias no nariz e face também ficará de repouso. O clube informou que o procedimento correu bem.

Por outro lado, o atacante Lucca, recuperado de dores na região anterior da coxa direita, participou novamente de todas as atividades com o elenco tricolor e integra a delegação rumo a Salvador.

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Provável escalação do São Paulo:

Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell (Enzo Díaz); Danielzinho. Marcos Antônio e Cauly; Artur, André Silva e Ferreira.

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O último treino do São Paulo antes da partida

No gramado, os preparadores físicos abriram as atividades comandando o aquecimento e na sequência o técnico Roger Machado e seus auxiliares orientaram exercícios táticos. O primeiro trabalho foi posicional, com movimentações coordenadas, troca de passes e construção de jogadas. Por fim, foi realizado um coletivo de 11 contra 11.

O elenco são-paulino viaja no fim desta tarde, no avião fretado da Sideral.

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