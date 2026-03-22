A derrota do São Paulo para o Palmeiras por 1 a 0, na noite deste sábado (21), com o Morumbis lotado - mais de 54 mil torcedores foram ao clássico - custou a liderança do Brasileirão, já que agora o rival se isolou na ponta da tabela, com 19 pontos. O técnico Roger Machado admitiu que a derrota, principalmente nessas circunstâncias, foi dolorida.

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- Perder nunca é bom. Busquei não lidar com o tempo sem vencer, mas lidar muito com a possibilidade de voltar para a liderança novamente. Machuca muito. Mas o que mais talvez machuque é que hoje a nossa casa estava muito bonita. Tinha 55 mil torcedores que vieram, nos apoiaram, mesmo depois do gol, seguiram incentivando - iniciou Roger Machado.

- Ficam chateados, e chateia a gente também. O início do São Paulo foi muito positivo e vai seguir sendo positivo a partir deste momento com o tempo que temos à disposição para resolver o que se apresentou agora - disse o treinador do Tricolor.

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Para o comandante, o São Paulo teve chances de reverter o placar negativo durante o clássico, mas não teve sucesso, e admitiu que "é muito difícil virar o jogo".

- Tivemos a condição de virar um jogo. É muito difícil virar o jogo. Conseguimos contra o Bragantino, e não vai ser sempre que vamos encontrar alternativas, sobretudo contra alguém que usa o fator de sair na frente para levar vantagem usando seu jogo. O recado é que siga acreditando, que venha ao estádio prestigiar o time do São Paulo e que vamos buscar alternativas para estar sempre mais fortes - lamentou o treinador.

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