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Roger Machado faz processo de 'entrevistas' com jogadores do São Paulo

Roger Machado tem testado jogadores nestes primeiros trabalhos

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 27/03/2026
14:43
Roger Machado, técnico do São Paulo
imagem cameraRoger Machado chegou ao São Paulo recentemente (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Gazeta Press)
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Roger Machado tem adotado uma estratégia com os jogadores do São Paulo neste começo de temporada. A ideia do técnico vem sendo fazer "entrevistas" com o elenco tricolor.

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Desde a sua chegada ao time, o treinador tem se reunido individualmente com jogadores para conversar. A ideia é conhecer melhor as características de alguns atletas, entender quais posições eles preferem jogar e como podem se adaptar.

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(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

A intenção de Roger é potencializar alguns jogadores. Um dos exemplos é André Silva. Em 2025, sofreu uma lesão no joelho que o tirou de combate desde agosto. Nesta temporada, retornou a campo na semifinal contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, quando ganhou alguns minutos em campo.

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O novo técnico do São Paulo pensa agora em trazer trabalhos mais específicos para o atleta. Outros jogadores, como Moreira e Nícolas Bosshardt, entraram nessas avaliações. No caso da dupla revelada em Cotia, testou Nícolas no meio, mas entendeu que ele se adapta e se sente mais confortável como lateral-esquerdo, sua posição de origem.

Quanto a Moreira, que retornou de empréstimo do Porto, é visto com mais versatilidade. O jogador pode atuar tanto na lateral quanto no meio de campo - o que também tem sido testado nos treinos.

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O São Paulo está em segundo lugar na tabela de classificação com 16 pontos, três atrás do líder Palmeiras e com a mesma pontuação do Fluminense, terceiro colocado, mas à frente dos cariocas pelo critério de desempate. O time volta a campo contra o Internacional, na quarta-feira, dia 1º de abril.

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