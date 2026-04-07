Golaço de Bobadilla em Boston River x São Paulo viraliza: 'Não volta da Copa'

O São Paulo começou sua caminhada na Copa Sul-Americana com vitória magra, mas marcante. Jogando no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Tricolor bateu o Boston River por 1 a 0, em uma noite de condições adversas e poucas emoções — até o brilho de Bobadilla mudar tudo.

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Na volta do intervalo, o cenário seguiu semelhante, com o São Paulo tentando se impor, mas ainda sem efetividade. Até que, aos 15 minutos do segundo tempo, apareceu o momento decisivo: Bobadilla recebeu a bola, aplicou uma bela caneta no marcador e finalizou com precisão, rasteiro, no canto esquerdo do goleiro. Um golaço que garantiu os três pontos e rapidamente viralizou entre torcedores.

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Confira o gol:

Como foi o jogo?

Texto de: Izabella Giannola

Em um estádio praticamente vazio, o São Paulo começou dominando. A noite foi chuvosa, com bastante vento, e a bola chegou a planar em alguns momentos. Mesmo assim, o controle das primeiras ações da partida foi do Tricolor.

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A primeira reação do Boston River veio apenas aos 14 minutos, quando Yair González finalizou com força para o gol, mas Rafael fez a defesa. Pelo lado do São Paulo, mesmo com mais posse de bola, o time não conseguia criar jogadas de perigo. O clima esquentou após uma entrada de Vázquez em Bobadilla, que deixou o jogador tricolor no chão. O VAR foi acionado, mas a arbitragem mandou seguir.

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Boston River X São Paulo (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

O primeiro tempo terminou sem gols. O São Paulo assustou com uma finalização mais perigosa de Ferreirinha, mas a defesa do Boston River foi mais ágil.

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O segundo tempo voltou mais intenso. Aos cinco minutos, Cauly chegou a abrir o placar após aproveitar um rebote de Gonzalo Tapia. No entanto, o VAR foi acionado e apontou impedimento. Gol anulado.

Mesmo assim, o Tricolor seguiu na pressão. Aos 15 minutos do segundo tempo, Bobadilla quem apareceu. O volante recebeu de Ferreira na entrada da área, aplicou um drible desconcertante no marcador e finalizou cruzado para abrir o placar para o Tricolor.

Após o gol, o São Paulo se fechou. Do lado do River Plate, quase nada de reação. A troca de passes acontecia principalmente no campo de defesa tricolor. Desta forma, conseguiu segurar o resultado e saiu com a vitória.

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