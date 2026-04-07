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Rafael revela o que atrapalhou o São Paulo em estreia na Sul-Americana

Tricolor venceu o Boston River por 1 a 0

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/04/2026
23:49
Rafael analisou o jogo do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
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O São Paulo estreou na Copa Sul-Americana com uma vitória por 1 a 0 contra o Boston River, mas deixou o campo com a sensação de ter enfrentado um adversário extra: o clima. O tema foi destacado na entrevista pós-jogo do goleiro Rafael.

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A partida foi disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu. Apesar do resultado positivo, o forte vento e a chuva intensa atrapalharam diversas jogadas ao longo do confronto. Rafael comentou a dificuldade enfrentada pelas equipes.

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— O vento e a chuva dificultaram muito. Sabíamos que seria um jogo difícil, e foi importante vencer e pontuar. Estamos felizes. A chuva atrapalhou as duas equipes, por isso a partida foi muito disputada. Mas o mais importante são os três pontos que levamos para casa. Agora é concentrar no Brasileirão, sem esquecer que a Sul-Americana é uma competição muito difícil — disse.

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Agora, o Tricolor vira a chave. O time enfrenta o Vitória no sábado pelo Campeonato Brasileiro Série A. Na próxima terça-feira, volta a campo no Morumbis contra o O'Higgins, pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental.

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Como foi o jogo?

O São Paulo venceu o Boston River por 1 a 0 na estreia na Copa Sul-Americana. A partida foi disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu. Bobadilla marcou o gol tricolor e garantiu os primeiros três pontos do time na fase de grupos.

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Boston River x São Paulo pela Sul-Americana
São Paulo venceu por 1 a 0 em estreia na Sul-Americana (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

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