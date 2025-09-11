Data Fifa: como foram os jogadores do São Paulo com suas seleções

O São Paulo teve três jogadores convocados por suas respectivas seleções. Gonzalo Tapia (Chile), Bobadilla (Paraguai) e Nahuel Ferraresi (Venezuela). O último jogo dos times aconteceu nesta terça-feira, dia 9 de setembro. O Lance! levantou números e como foi o desempenho dos jogadores nestas partidas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Gonzalo Tapia (Chile)

No jogo desta terça-feira (9), o Chile enfrentou o Uruguai em um empate por 0 a 0. O Chile terminou na lanterna das eliminatórias. No caso, Gonzalo Tapia jogou apenas 20 minutos. Em números, levantados pelo Sofascore, em 20 minutos em campo, o jogador participou de 12 ações com a bola e apresentou bom aproveitamento nos passes, acertando 7 de 9 tentativas, o que representa 78% de precisão.

(Foto: Reprodução/ X/ @FelipeGomesRuiz)

Damián Bobadilla (Paraguai)

A seleção do Paraguai, de Damián Bobadilla, se classificou no sufoco para a Copa do Mundo de 2026. O time venceu o Peru por 1 a 0. Bobadilla jogou os 90 minutos da partida.

continua após a publicidade

Em 90 minutos em campo, o jogador teve participação ativa com 83 ações com a bola e apresentou alto índice de precisão nos passes, acertando 89% das tentativas, incluindo 6 de 9 bolas longas. Finalizou uma vez na partida, acertou 1 de 2 dribles e venceu 6 de 13 duelos. Defensivamente, registrou 4 desarmes, 1 corte e 1 interceptação, além de sofrer 2 dribles e cometer 2 faltas. Os números foram levantados pelo Sofascore também.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Nahuel Ferraresi (Venezuela)

A seleção de Ferraresi também não teve um destino feliz nas eliminatórias da Copa do Mundo. A Colômbia venceu o país por 6 a 3. Com o resultado, a Venezuela não conseguiu sua vaga no mundial. Assim como aconteceu no jogo de ida, Ferraresi jogou toda a partida.

continua após a publicidade

Em 90 minutos em campo, o jogador apresentou solidez defensiva e boa participação na saída de bola. Foram 39 ações com a bola, alcançando 83% de acerto nos passes e 2 em 5 lançamentos concluídos. Defensivamente, se destacou com 9 cortes, 1 interceptação e 1 desarme, além de vencer 4 dos 9 duelos disputados. Mostrou disciplina tática ao não cometer faltas e também resistência ao sofrer 3 dribles ao longo da partida.