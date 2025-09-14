Rigoni comenta lance após São Paulo x Botafogo: ‘Muito perto’

O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (14), no MorumBis, pela 23ª rodada do Brasileirão. O argentino Rigoni, que reestreou com a camisa tricolor, comemorou o retorno e valorizou a atuação da equipe.

– Estou contente, para mim é muito especial. Este jogo eu tinha muita vontade de jogar. E bom, estive muito perto de poder ajudar a equipe, de poder marcar um gol. Acho que este é o caminho certo. Hoje a gente jogou muito bem, a equipe entregou tudo e creio que a vitória foi merecida. Para nós é muito importante começar assim depois desta Data Fifa. Temos muitos jogos importantes pela frente e nada melhor do que iniciar dessa maneira.

São Paulo x Botafogo

A vitória foi construída ainda no início do jogo, com gol de Dinenno. Rigoni entrou na segunda etapa, finalizou uma bola na trave e saiu ovacionado pelos torcedores no MorumBis. O resultado levou o São Paulo aos 35 pontos, empatando com o próprio Botafogo na tabela, mas ficando atrás no número de vitórias.

Agora, o Tricolor volta as atenções para a Libertadores: na quinta-feira (18), enfrenta a LDU em Quito, no jogo de ida das quartas de final.