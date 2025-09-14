Rigoni comenta lance após São Paulo x Botafogo: ‘Muito perto’
Tricolor venceu por 1 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (14), no MorumBis, pela 23ª rodada do Brasileirão. O argentino Rigoni, que reestreou com a camisa tricolor, comemorou o retorno e valorizou a atuação da equipe.
Dinenno quebra jejum e chora após gol em vitória do São Paulo
São Paulo
Decisão da arbitragem revolta torcedores do São Paulo: ‘Proposital’
Fora de Campo
Jorge Iggor comete gafe na transmissão da Ge TV durante São Paulo x Botafogo; veja
Fora de Campo
➡️ São Paulo é letal e vence o Botafogo em tarde de reestreias no Morumbis
– Estou contente, para mim é muito especial. Este jogo eu tinha muita vontade de jogar. E bom, estive muito perto de poder ajudar a equipe, de poder marcar um gol. Acho que este é o caminho certo. Hoje a gente jogou muito bem, a equipe entregou tudo e creio que a vitória foi merecida. Para nós é muito importante começar assim depois desta Data Fifa. Temos muitos jogos importantes pela frente e nada melhor do que iniciar dessa maneira.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
São Paulo x Botafogo
A vitória foi construída ainda no início do jogo, com gol de Dinenno. Rigoni entrou na segunda etapa, finalizou uma bola na trave e saiu ovacionado pelos torcedores no MorumBis. O resultado levou o São Paulo aos 35 pontos, empatando com o próprio Botafogo na tabela, mas ficando atrás no número de vitórias.
Agora, o Tricolor volta as atenções para a Libertadores: na quinta-feira (18), enfrenta a LDU em Quito, no jogo de ida das quartas de final.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias