Jorge Iggor comete gafe na transmissão de São Paulo x Botafogo; veja

O narrador Jorge Iggor, da Ge TV, protagonizou uma gafe durante a transmissão da vitória do São Paulo sobre o Botafogo, por 1 a 0, neste domingo (14), no Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão. Ao longo da programação, o comunicador confundiu o atual canal com a TNT Sports, antiga empresa que trabalhava.

Na ocasião, Jorge Iggor listava o time escalado da Ge TV para a transmissão. Contudo, ao citar a empresa, acabou confundido com a ex-empresa. O momento foi tratado com muita naturalidade entre ele e os comentaristas Bruno Formiga e Luana Maluf.

- É o timaço da TNT, digo da Ge TV, todo escalado. Eu estava na contagem. Vou contar esse bastidores para vocês. Fiquei contando em casa as transmissões que tinha passado ileso, sem falar o nome da ex. Uma, duas, três, pensei que era bastante. Quis chegar a décima, mas falei na quarta (risos). Chegou a hora, demorou bastante até. Achei que ia falar na primeira - brincou o narrador.

Como foi São Paulo x Vasco?

Texto por: Ulisses Lopresti

O Tricolor não sentiu os desfalques e começou melhor a partida. Logo aos seis minutos, Enzo Díaz cruzou na medida para Dinenno completar na pequena área e abrir o placar. Foi o primeiro gol do argentino com a camisa do São Paulo, e ele se emocionou na comemoração.

A aposta do Botafogo era nos contra-ataques, o time frequentou a entrada área adversária, mas com muitas dificuldades para criar. Por outro lado, o São Paulo era mais objetivo. Tapia teve a segunda melhor chance do jogo ao finalizar após passe de Cedric, mas a bola passou por cima do travessão.

Enzo Díaz quase marcou um golaço no MorumBis. O lateral cobrou falta e acertou a trave. Neto, goleiro do Botafogo, ainda tentou a defesa, mas acabou batido no lance. Pouco depois, o jogador deixou o campo lesionado para a entrada de Léo Linck. O primeiro tempo terminou com três finalizações do São Paulo e nenhuma do adversário.

Assim como no primeiro tempo, o São Paulo foi letal nos primeiros minutos. Tapia foi lançado nas costas da marcação, finalizou forte e marcou o segundo gol. Wilton Pereira Sampaio viu impedimento no lance e anulou a jogada.

Crespo promoveu a reestreia de Rigoni. O argentino entrou no lugar de Dinenno aos 15 minutos da segunda etapa. A melhor finalização do Botafogo na partida foi com Matheus Martins, que entrou no intervalo. O atacante aproveitou bate e rebate na área, finalizou de primeira e a bola foi para fora.

Os mandantes eram mais incisivos no ataque. Sabino ficou perto de ampliar o placar com um chute de fora da área, que passou perto do travessão. Davide Ancelotti mudou muitas peças no Botafogo e promoveu a entrada de titulares, como Marlon Freitas.

A equipe carioca passou a ter mais volume de jogo nos minutos finais, e teve suas chances com Cuiabano e Joaquim Correa, mas Rafael estava lá para defender. Nos acréscimos, Rigoni finalizou na trave. O jogo terminou com a vitória por placar mínimo do São Paulo.