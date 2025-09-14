O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0, no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. Dinenno marcou gol do Tricolor na tarde deste domingo (14). O jogador voltou a balançar as redes após mais de um ano e chorou na comemoração.

Foi a primeira vez que o atacante marcou pelo São Paulo. O último gol de Dinenno havia sido pelo Cruzeiro, seu ex-clube, no dia 18 de agosto de 2024, no empate por 2 a 2 do clube mineiro com o Vitória, pelo Brasileirão daquela temporada. No segundo tempo, o argentino deixou o campo para a entrada de Rigoni, que fez sua reestreia pelo Tricolor.

No final de agosto de 2024, Dinenno sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficou 232 dias afastado. O jogador voltou a entrar em campo em abril, pouco depois, em junho, foi anunciado como reforço do Tricolor.

Dinenno ganhou pontos com a torcida e com o técnico Crespo em um momento complicado da equipe. O Tricolor vem sofrendo com um alto número de desfalques nas últimas partidas. Contra o Botafogo, o São Paulo não pôde contar com sete jogadores: Calleri, Lucas, Oscar, Ferreirinha e André Silva, todos por problemas médicos, além de Bobadilla e Luciano, que cumpriram suspensão.

Opção de Crespo

O São Paulo vira a chave para enfrentar a LDU, na quinta-feira (18), em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O treinador sofre com problemas para escalar a equipe, André Silva, titular da equipe em outros jogos do torneio, está lesionado e não será opção. Com o gol, Dinenno espera ter oportunidades na sequência da temporada,