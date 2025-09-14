Decisão da arbitragem revolta torcedores do São Paulo: ‘Proposital’

Com gol do argentino Dinenno, o São Paulo derrotou o Botafogo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (14). Com o resultado, o Tricolor chegou aos 35 pontos e assumiu a 7ª colocação. Já o Glorioso estacionou na 6ª posição, com o mesmo número de pontos.

No entanto, a vitória da equipe paulista poderia ser construída de uma maneira mais tranquila. Isso porque no início da segunda etapa, o lateral Vitinho acertou um pisão na barriga do zagueiro Sabino e o árbitro mandou o jogo seguir.

O lance revoltou os torcedores do São Paulo nas redes sociais. Segundo um dos internautas, é um absurdo o VAR não chamar o juiz para revisar. Confira abaixo.

Com a vitória, o Tricolor chegou a 6ª posição no Campeonato Brasileiro e segue na luta por uma vaga na Libertadores. A equipe volta a campo nesta quinta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, em Quito. Já o Glorioso, terá um jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, contra o Mirassol, no Nilton Santos.

Como foi São Paulo x Botafogo?

Texto por: Ulisses Lopresti

O Tricolor não sentiu os desfalques e começou melhor a partida. Logo aos seis minutos, Enzo Díaz cruzou na medida para Dinenno completar na pequena área e abrir o placar. Foi o primeiro gol do argentino com a camisa do São Paulo, e ele se emocionou na comemoração.

A aposta do Botafogo era nos contra-ataques, o time frequentou a entrada área adversária, mas com muitas dificuldades para criar. Por outro lado, o São Paulo era mais objetivo. Tapia teve a segunda melhor chance do jogo ao finalizar após passe de Cedric, mas a bola passou por cima do travessão.

Enzo Díaz quase marcou um golaço no MorumBis. O lateral cobrou falta e acertou a trave. Neto, goleiro do Botafogo, ainda tentou a defesa, mas acabou batido no lance. Pouco depois, o jogador deixou o campo lesionado para a entrada de Léo Linck. O primeiro tempo terminou com três finalizações do São Paulo e nenhuma do adversário.

Marçal, do Botafogo, e Cédric, do São Paulo, disputam bola em jogo no Morumbis. (Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Assim como no primeiro tempo, o São Paulo foi letal nos primeiros minutos. Tapia foi lançado nas costas da marcação, finalizou forte e marcou o segundo gol. Wilton Pereira Sampaio viu impedimento no lance e anulou a jogada.

Crespo promoveu a reestreia de Rigoni. O argentino entrou no lugar de Dinenno aos 15 minutos da segunda etapa. A melhor finalização do Botafogo na partida foi com Matheus Martins, que entrou no intervalo. O atacante aproveitou bate e rebate na área, finalizou de primeira e a bola foi para fora.

Os mandantes eram mais incisivos no ataque. Sabino ficou perto de ampliar o placar com um chute de fora da área, que passou perto do travessão. Davide Ancelotti mudou muitas peças no Botafogo e promoveu a entrada de titulares, como Marlon Freitas.

A equipe carioca passou a ter mais volume de jogo nos minutos finais, e teve suas chances com Cuiabano e Joaquim Correa, mas Rafael estava lá para defender. Nos acréscimos, Rigoni finalizou na trave. O jogo terminou com a vitória por placar mínimo do São Paulo.