Escrito por Rafael Marson • Publicada em 12/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Pressionado no São Paulo, o técnico Thiago Carpini encontrou respaldo nas principais lideranças do elenco, incluindo James Rodríguez. A utilização do colombiano, que pediu para deixar o clube e posteriormente foi reintegrado, é um dos pontos de maior crítica pela torcida.

Antes da partida decisiva contra o Cobresal, James Rodríguez teve um papo com Carpini sobre seu posicionamento em campo. O treinador foi pego de surpresa com a lesão de Ferreirinha e mudou o esquema tático do Tricolor. Com três zagueiros, o colombiano teve bastante liberdade no meio-campo e deu quatro passes decisivos no duelo pela Libertadores.

- Nós tivemos uma conversa muito boa. Ontem ele me procurou e se dispôs para fazer o que ele fez. Acho isso fantástico, sinto pela primeira vez o controle do grupo, como eu tenho esses caras do meu lado - revelou Carpini.

Como a condição física de James Rodríguez é delicada, Carpini evita cravar o colombiano como titular para a sequência da temporada. No sábado (13), o Tricolor enfrenta o Fortaleza, na estreia do Brasileirão, e Carpini ainda balança no cargo.

- Quando você está em um clube grande, sempre tem muita pressão. A gente está com o Carpini, estamos fechados com ele. Acredito que ele trabalha bem, é jovem, mas estamos fechados com ele - comentou James.

Mesmo assim, o meia atuou nos últimos seis jogos da equipe e pela segunda vez desde sua chegada ao São Paulo completou 90 minutos em campo. A última vez havia sido em 20 de setembro, quando ele marcou o gol da vitória contra o Fortaleza.

James em ação contra o Cobresal (Foto: Anderson Romao/AGIF)