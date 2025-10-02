Retorno de Luiz Gustavo após seis meses é destacado por Crespo no São Paulo

Luiz Gustavo voltou a jogar após quase seis meses fora. Depois de enfrentar um quadro de tromboembolismo pulmonar, foi titular contra o Fortaleza e atuou toda a partida do São Paulo.

Volante de origem, foi escalado por Hernán Crespo como zagueiro, em esquema com Sabino e Negrucci, que também exerce a mesma função. A última vez em que Luiz Gustavo havia atuado foi em 2 de abril.

No retorno aos gramados, chamou atenção pelos números: não perdeu disputas na área e somou 14 ações defensivas. Em coletiva, Crespo comentou a trajetória do atleta.

- Todos os jogadores têm uma história. É mais fácil hoje falar do Luiz Gustavo, porque há seis meses ele estava correndo na beira do campo para voltar. Com uma carreira assim, acreditar no retorno é paixão. Paixão pelo dia a dia, amor ao futebol. Essas coisas são importantes para o grupo e servem de mensagem para todos. Quando se joga com paixão todos os dias, é especial - disse Crespo.

Pelo desempenho e evolução, Luiz Gustavo surge como reforço importante para o São Paulo, tanto para improvisações na zaga quanto para o próprio meio-campo.

Veja como foi o processo de Luiz Gustavo

Após sofrer um quadro de tromboembolismo pulmonar em abril, o jogador foi finalmente liberado pela equipe médica para voltar a atuar em setembro. Antes de receber essa liberação, estava treinando sem atividades de impacto. Desde o começo do último mês, voltou a treinar com o restante do elenco.

(Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O tromboembolismo pulmonar (também conhecido como embolia pulmonar) é uma condição clínica caracterizada pela presença de coágulo sanguíneo que alcança a circulação arterial pulmonar. Muitas vezes, em pessoas saudáveis, a condição pode aparecer após lesões musculares, inflamações em membros inferiores.