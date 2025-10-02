Retorno de Luiz Gustavo após seis meses é destacado por Crespo no São Paulo
Jogador estava fora desde abril
- Matéria
- Mais Notícias
Luiz Gustavo voltou a jogar após quase seis meses fora. Depois de enfrentar um quadro de tromboembolismo pulmonar, foi titular contra o Fortaleza e atuou toda a partida do São Paulo.
Crespo exalta Luciano e fim de jejum do São Paulo após vitória contra o Fortaleza
São Paulo
Sabino abre o jogo sobre vitória do São Paulo contra o Fortaleza: ‘Trabalho devolve’
São Paulo
Melhores momentos: com Rigoni expulso, São Paulo vence o Fortaleza e encerra jejum
Futebol Nacional
Volante de origem, foi escalado por Hernán Crespo como zagueiro, em esquema com Sabino e Negrucci, que também exerce a mesma função. A última vez em que Luiz Gustavo havia atuado foi em 2 de abril.
No retorno aos gramados, chamou atenção pelos números: não perdeu disputas na área e somou 14 ações defensivas. Em coletiva, Crespo comentou a trajetória do atleta.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
- Todos os jogadores têm uma história. É mais fácil hoje falar do Luiz Gustavo, porque há seis meses ele estava correndo na beira do campo para voltar. Com uma carreira assim, acreditar no retorno é paixão. Paixão pelo dia a dia, amor ao futebol. Essas coisas são importantes para o grupo e servem de mensagem para todos. Quando se joga com paixão todos os dias, é especial - disse Crespo.
Pelo desempenho e evolução, Luiz Gustavo surge como reforço importante para o São Paulo, tanto para improvisações na zaga quanto para o próprio meio-campo.
💪 Luiz Gustavo de volta e com uma partidaça! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/hcylHdL02J— São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 3, 2025
Veja como foi o processo de Luiz Gustavo
Após sofrer um quadro de tromboembolismo pulmonar em abril, o jogador foi finalmente liberado pela equipe médica para voltar a atuar em setembro. Antes de receber essa liberação, estava treinando sem atividades de impacto. Desde o começo do último mês, voltou a treinar com o restante do elenco.
O tromboembolismo pulmonar (também conhecido como embolia pulmonar) é uma condição clínica caracterizada pela presença de coágulo sanguíneo que alcança a circulação arterial pulmonar. Muitas vezes, em pessoas saudáveis, a condição pode aparecer após lesões musculares, inflamações em membros inferiores.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias