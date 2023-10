Após ser campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, o jogador disse que precisará passar por um procedimento cirúrgico no tornozelo, por conta de um problema que está apresentando desde o começo do ano. Segundo as palavras do camisa 9, está jogando 'no sacrifício' desde março. Desde que os exames apontaram a gravidade de sua situação, o camisa 9 iniciou um debate com os médicos sobre qual seria o procedimento. Pelo lado do estafe são-paulino, o desejo era por uma operação, mas o próprio atleta optou por um tratamento convencional e voltou a jogar - isso por toda a temporada.