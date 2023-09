Eles decidiram novamente! Destaques do São Paulo nas finais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, Rodrigo Nestor e Calleri foram fundamentais para a vitória do Tricolor no clássico contra o Corinthians, realizado na noite deste sábado (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante argentino foi às redes duas vezes, tendo a participação do meia na construção das jogadas. O duelo aconteceu no estádio do Morumbi.