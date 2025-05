Mirassol surpreende com lateral artilheiro e ataque balanceado

O Mirassol tem sido uma das surpresas deste Brasileirão até o momento, ocupando a oitava colocação no momento. Em meio à isso, a equipe comandada pelo técnico Rafael Guanaes conquistou vitórias importantes na competição, o último foi a vitória por 2 a 0 contra o São Paulo no MorumBIS.

Uma das grandes virtudes do Leão Caipira tem sido o seu ataque, que é segundo melhor do Campeonato Brasileiro, com 16 gols anotados até agora, um a menos do que o Flamengo, que tem o melhor ataque e um jogo a mais. A equipe do interior paulista só não marcou diante do Bragantino, quando perdeu por 1 a 0.

Por outro lado, a equipe de Rafael Guanaes sofreu 12 gols até o momento na competição. No entanto, na vitória contra o São Paulo, neste sábado, boa atuação defensiva fez o goleiro Walter não ser vazado pela primeira vez na competição.

Outro fato que tem chamado atenção na campanha do Mirassol no Brasileirão até agora é como o ataque da equipe tem sido balanceado. Ao todo, nove jogadores diferentes anotaram os 16 gols que o time paulista marcou no Campeonato Brasileiro até o momento.

Lateral artilheiro e balanceado

O Leão Caipira tem tido um artilheiro improvavél, o lateral-esquerdo Reinaldo, que anotou quatro gols na Campeonato Brasileiro até o momento. O último foi segundo da vitória sobre o São Paulo, neste sábado, de penâlti.

Reinaldo marcou contra o São Paulo. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Além dele, a equipe tem tido um ataque balanceado e os artilheiros da equipe tem vindo de outras posições, caso do lateral-direito Daniel Borges, ex-Botafogo, com dois tentos. Além dele, os atacantes Edson Carioca e Gabriel, ex-Flamengo, também marcaram dois gols na competição até agora.

Após conquistar sua segunda vitória na história contra o São Paulo por 2 a 0, neste sábado, no MorumBIS, o Mirassol terá a semana livre para treinar. No próximo domingo, o Leão Caipira vai receber o Sport, em casa, às 11h, no Estádio Campos Maia.