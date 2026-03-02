Salvio Espínola bate martelo sobre lance capital de Palmeiras x São Paulo

O duelo entre Palmeiras e São Paulo, na noite deste domingo (1), foi marcado por polêmicas de arbitragem. O Verdão venceu por 2 a 1 e avançou para a grande decisão contra o Novorizontino. O ex-árbitro Salvio Espínola esclareceu um lance capital da partida.

Aos seis minutos da segunda etapa, Lucas Moura chutou uma bola para dentro da área, e a bola bateu no braço de Gustavo Gómez. Os jogadores do Tricolor Paulista pediram pênalti, mas a árbitra não marcou, e o VAR não interferiu.

Na transmissão da Record, Salvio Espínola concordou com a decisão de Daiane em Palmeiras x São Paulo ao não marcar o pênalti.

- Esse tipo de toque não é para ser marcado. A bola resvala no braço do Gustavo Gómez - esclareceu o ex-árbitro.

Daiane Muniz apita Palmeiras x São Paulo (Foto: ESDRAS MARTINS/MOCHILA PRESS)

Veja o lance polêmico

Como foi o jogo entre Palmeiras e São Paulo

Aos sete minutos, o time alviverde abriu o placar na Arena Barueri. Após troca de passes no campo ofensivo, Vitor Roque acionou Mauricio. A bola desviou na defesa tricolor e sobrou livre para o camisa 18 finalizar e balançar as redes, marcando seu segundo gol em dois clássicos contra o rival na temporada.

Ao todo, a primeira etapa teve dez finalizações, seis delas da equipe mandante. Apenas uma foi no alvo, justamente o chute de Mauricio que resultou no gol alviverde.

A segunda etapa começou equilibrada. Logo aos cinco minutos, o São Paulo reclamou de pênalti do Palmeiras após a bola atingir o braço de Gustavo Gómez dentro da área. Sem o auxílio do VAR, a árbitra optou por mandar o jogo seguir, o que provocou reclamações do banco e dos jogadores tricolores.

Na sequência, o Palmeiras ampliou o marcador contra o São Paulo em jogada ensaiada. Andreas Pereira cobrou falta para Piquerez, que cruzou pela esquerda e encontrou Flaco López livre para dominar e finalizar na saída do goleiro Rafael.

Já aos 20 minutos, a arbitragem assinalou pênalti para o São Paulo após Marlon Freitas atingir Bobadilla dentro da área. Jonathan Calleri converteu a cobrança e diminuiu a desvantagem.

