Torcida do Palmeiras aponta melhor em campo contra o São Paulo: 'Absurdo'

Em jogo com emoção até o fim, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1 e se garantiu na final do Campeonato Paulista. Nas redes sociais, muitos torcedores do Verdão apontaram o melhor jogador do time na semifinal.

Depois de boa trama do Palmeiras e bate-rebate na área do São Paulo, o Verdão abriu o placar com Maurício, de canhota. Flaco López ampliou no segundo tempo, e Calleri diminuiu em cobrança de pênalti, mas não evitou a eliminação.

Nas redes sociais, o autor do primeiro gol do Palmeiras contra o São Paulo foi o jogador mais exaltado por torcedores. Maurício foi aclamado pela grande atuação e apontado pela maioria como o melhor do jogo. Veja os comentários abaixo:

Maurício comemora gol no clássico (Foto: Leco Viana/TheNews2)

Veja comentários sobre o meia

Como foi o jogo entre Palmeiras e São Paulo

Aos sete minutos, o time alviverde abriu o placar na Arena Barueri. Após troca de passes no campo ofensivo, Vitor Roque acionou Mauricio. A bola desviou na defesa tricolor e sobrou livre para o camisa 18 finalizar e balançar as redes, marcando seu segundo gol em dois clássicos contra o rival na temporada.

Ao todo, a primeira etapa teve dez finalizações, seis delas da equipe mandante. Apenas uma foi no alvo, justamente o chute de Mauricio que resultou no gol alviverde.

A segunda etapa começou equilibrada. Logo aos cinco minutos, o São Paulo reclamou de pênalti do Palmeiras após a bola atingir o braço de Gustavo Gómez dentro da área. Sem o auxílio do VAR, a árbitra optou por mandar o jogo seguir, o que provocou reclamações do banco e dos jogadores tricolores.

Na sequência, o Palmeiras ampliou o marcador contra o São Paulo em jogada ensaiada. Andreas Pereira cobrou falta para Piquerez, que cruzou pela esquerda e encontrou Flaco López livre para dominar e finalizar na saída do goleiro Rafael.

Já aos 20 minutos, a arbitragem assinalou pênalti para o São Paulo após Marlon Freitas atingir Bobadilla dentro da área. Jonathan Calleri converteu a cobrança e diminuiu a desvantagem.

