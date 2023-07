Desfalques no último jogo, Luciano e Calleri alternaram entre tratamento no Reffis e as atividades no campo com o restante do grupo. Enquanto isso, Alan Franco deu sequência ao seu tratamento no tornozelo também. Calleri machucou as costas contra o Tigre, embora tenha jogado no 'sacrifício' contra o Palmeiras. Os outros dois se lesionaram no clássico, disputado no Morumbi na última semana.