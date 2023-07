Em duelo válido pela 14ª rodada do Brasileirão, Bragantino e São Paulo empataram por 0 a 0 no Nabi Abi Chedid. O técnico Dorival Jr escalou uma equipe reserva, e o destaque foi o zagueiro da base, Matheus Belém, que mostrou segurança e teve um grande lance defensivo. Veja as notas do Tricolor na partida contra o Massa Bruta.