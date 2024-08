Rafinha revela que elenco do São Paulo não foi consultado sobre abalo após a morte de Izquierdo

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 29/08/2024 - 01:20 • São Paulo (SP)

Após a derrota do São Paulo para o Atlético-MG pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, no Morumbis, o lateral-direito Rafinha revelou nenhum jogador do São Paulo foi consultado sobre como estavam psicologicamente e se tinham condições de entrar em campo para este duelo.

- A gente vai cedo amanhã para lá (Uruguai) para participar do velório. Não. Ninguém consultou a gente - disse Rafinha, visivelmente abalado com a morte de Juan Izquierdo, do Nacional-URU.

Além de Rafinha, outros quatro jogadores vão embarcar para acompanhar o velório do zagueiro. Calleri, um dos atletas que mais prestaram apoio durante a internação do uruguaio na capital paulista, Michel Araújo, Galoppo e Wellington Rato vão à despedida do colega de profissão. O vice-presidente do São Paulo, Harry Massis, vai acompanhar os atletas na viagem.

O jogo de volta entre paulistas e mineiros está marcado para a próxima quinta-feira (12), às 21h45, na Arena MRV. Antes disso, no entanto, São Paulo e Atlético-MG têm jogos pelo Brasileirão. Pela 25ª rodada, o Tricolor encara o Fluminense, no domingo (1°), às 18h30, no Maracanã. No mesmo dia, às 11h, o Galo pega o Grêmio, na Arena do Grêmio.