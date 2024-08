Torcida do São Paulo faz homenagem a Izquierdo antes da partida contra o Atlético-MG

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 28/08/2024 - 20:24 • São Paulo (SP)

A torcida do São Paulo esperou o ônibus do time em frente ao Estádio do Morumbis com muita festa antes de enfrentar o Atlético-MG, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Entre cantos e gritos de incentivo, os presentes utilizaram uma fumaça azul para homenagear o jogador Juan Izquierdo, do Nacional-URU, que morreu nesta terça-feira (27), após cinco dias na UTI.

Na chegada ônibus tricolor, os jogadores do clube paulista se mostraram abatidos em razão da morte do uruguaio. Mais cedo, o Centro de Treinamento do São Paulo hasteou a bandeira do Brasil a meio mastro em tributo ao zagueiro.

Durante a partida da última quinta-feira (22), entre São Paulo e Nacional-URU, pela Libertadores, Izquierdo perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador deixou o gramado de ambulância, rumo ao hospital. Lá, o zagueiro deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica com uso de desfibrilador.

O jogador do Nacional (URU) faleceu na noite de terça-feira, após cinco dias internado no Hospital Albert Einstein devido a uma arritmia cardíaca. De acordo com os boletins médicos, o quadro evoluiu para comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana.